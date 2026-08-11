Ali je vroče? S Podnebnikom primerjava temperatur po letih

Nova interaktivna spletna stran Podnebnik uporabniku omogoča, da dnevno temperaturo v izbranem slovenskem kraju primerja z zgodovinskimi podatki. Orodje je trenutno na voljo v 14 krajih po Sloveniji, podatki o temperaturi pa segajo do leta 1950. V skupnosti Sledilnik, ustvarjalcih Podnebnika, ob tem opozarjajo na podnebne spremembe.

»Podnebne spremembe niso oddaljena prihodnost. Z njimi se srečujemo že danes, tudi v Sloveniji. Z odprtimi podatki in razumljivimi vizualizacijami želimo ljudem omogočiti, da spremembe spremljajo v svojem kraju,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Uporabnik lahko naredi primerjavo današnjih vremenskih razmer s stanjem pred 30, 40 ali 70 leti. »S pomočjo dolgoročne primerjave tako posamezen vremenski dan lažje umestimo v širši kontekst dolgoročnih podnebnih sprememb.«

Nova interaktivna spletna stran, ki je dostopna na tej povezavi, temelji na javno dostopnih podatkih Agencije RS za okolje in prostor in drugih podatkovnih virih. Na portalu, ki so ga ustvarili po zgledu podobne avstralske spletne strani, je na voljo podrobnejši prikaz podatkov reanalize ERA5-Land, trenutno za 14 lokacij v Sloveniji - na Primorskem za Novo Gorico, Portorož in Postojno. Uporabniki lahko metodologijo preverijo v posebnem zavihku, dodatno razumevanje podatkov pa omogoča slovar podnebnih pojmov.

Projekt je nastal na podlagi izkušenj skupnosti Sledilnik pri preteklih projektih Covid-19 Sledilnik in Zdravniki Sledilnik. Pri njegovem razvoju je, kot so še zapisali, sodelovala skupina prostovoljcev z različnih področij, med drugim znanosti, programiranja, novinarstva, komunikacij in tehnologije.