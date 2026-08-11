V Kopru letos še več gostov kot lani

Turistični obisk Kopra tudi letos raste. Od januarja do konca julija so v pristaniškem mestu zabeležili skoraj šest odstotkov več prihodov in nočitev kot v enakem obdobju lani, še nekoliko izrazitejša pa je bila rast v juliju. Takrat je v Kopru prenočilo skoraj 30.000 gostov, ki so ustvarili dobrih 95.000 nočitev, poročajo Primorske novice.

»K odličnim rezultatom pomembno prispevajo digitalna promocija destinacije, redna predstavitev Kopra na mednarodnih turističnih sejmih, sodelovanje s tujimi mediji in turističnimi partnerji ter nenehno spremljanje turističnih trendov in prilagajanje promocijskih aktivnosti sodobnim načinom načrtovanja potovanj,« rezultate pojasnjuje direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Helena Brec Loredan.

Po podatkih portala Turistična taksa so julija v Kopru našteli 29.742 prihodov oziroma dobrih sedem odstotkov več kot julija lani, ko jih je bilo 27.729. Še nekoliko bolj je naraslo število nočitev: z lanskih 87.534 na letošnjih 95.451 oziroma za dobrih devet odstotkov.

Približno petino julijskih gostov so predstavljali domači obiskovalci, štiri petine pa tujci. Med tujimi trgi so bili v ospredju Madžarska, Češka, Nemčija, Poljska in Italija.

Avgusta 14 potniških ladij

Pomemben del poletnega turističnega utripa predstavljajo tudi potniki s potniških ladij, čeprav ti večinoma ne vstopajo v statistiko nočitev. Avgusta je v koprskem pristanišču napovedanih 14 prihodov ladij z več kot 26.000 potniki. Do konca leta naj bi v Koper skupno priplulo približno 80 križark s skoraj 130.000 potniki in več kot 61.000 člani posadk.

Na turističnem zavodu ocenjujejo, da imajo ti enodnevni obiskovalci pomemben vpliv predvsem na dnevno potrošnjo v mestnem jedru. Približno polovica potnikov se odpravi na organizirane izlete po Sloveniji, druga polovica pa ostane v Kopru oziroma slovenski Istri in obišče lokalne ponudnike, gostinske lokale ter mestne znamenitosti.

Turistično dogajanje bodo v drugi polovici avgusta dopolnjevale tudi prireditve. Med drugim napovedujejo koncert harmonikarja Marka Hatlaka in kulinarično Odprto kuhno. Na zavodu pa računajo tudi na dober obisk septembra, ko nekoliko nižje temperature ponujajo ugodnejše razmere za kolesarjenje, pohodništvo, plezanje in obisk istrskega zaledja.