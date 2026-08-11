V nesreči poškodovana dva migranta

Koprski policisti so sinoči ob 23.30 posredovali pri Črnotičah, od koder so jih obvestili o vozilu v okvari. Na kraju so ugotovili, da je 45-letni državljan Belorusije prevažal dva državljana Turčije, eden od njiju ima prepoved bivanja na schengenskem območju. Peljal je po regionalni cesti od Podgorja proti Črnemu kalu, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal naravnost v travnato-grmičasto brežino in s prednjim desnim delom vozila zadel v skale in zemljo. V trčenju sta se poškodovala oba državljana Turčije, po prvih podatkih imata oba hujše poškodbe, odpeljali so ju v bolnišnico. Vsi postopki še potekajo.