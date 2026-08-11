Po vročini se obeta prijetno poletje (z občasno nestanovitnostjo)

Največja vročina bo vztrajala do vključno konca tedna ter še deloma v ponedeljek in torek. Vroč subtropski zrak se bo nato postopno umaknil pred nekoliko manj vročim in bolj vlažnim atlantskim zrakom, ki ga bo od severozahoda začel izpodrivati.

Do vključno velikošmarenskega konca tedna bo v FJK prevladovalo sončno in zelo vroče poletno vreme. Posamezne vročinske nevihte bodo možne zlasti v goratem svetu, morda mestoma in občasno še kje drugje.

V prihodnjem tednu, pa se bo, kot kaže, vremenska slika precej spremenila. Predvidoma v noči na torek se bo atlantski zrak od severozahoda začel občutneje poglabljati in se bo vroč subtropski zrak začel umikati. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bo naše kraje v torek prešla vremenska fronta.

V ponedeljek bo, kot kaže, povečini še sončno in vroče. Proti večeru se bo verjetno krajevna nestanovitnost že povečala.

V noči na torek in v torek se bodo začele pojavljati padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo najpogostejše v gorah, postopno pa se bodo spuščale še do drugih predelov. Največja vročina bo popustila. Najvišje dnevne temperature bodo v torek do okrog 30 stopinj Celzija.

Nato bo, kot kaže, več dni minilo ob prevladujoči jasnini s spremenljivostjo in občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Iz dneva v dan bo rahlo bolj sveže. Vročina bo popustila in vročinski val se bo zaključil. Večjih ohladitev pa v prihodnjem tednu po zdajšnjih izračunih vseeno ne gre pričakovati. Kaže bolj na prijetno poletno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki bodo povečini do okrog 30 stopinj Celzija ali rahlo nižje ter na bolj vzdržne in osvežujoče noči.

Takšen vremenski vzorec bi se lahko v glavnem nadaljeval več časa.