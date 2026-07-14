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Prometna nesreča

Verižno trčenje tovornjakov na avtocesti A4

Avtocesta je bila v smeri Benetk zaprta med krajema Portogruaro in Cessalto, sedaj pa je spet prevozna

Spletno uredništvo |
Veneto |
14. jul. 2026 | 11:49
    Verižno trčenje tovornjakov na avtocesti A4
    Prizorišče trčenja( Autostrade Alto Adriatico )
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Davi se je okoli 8.30 na avtocesti A4 med krajema San Stino di Livenza in Cessalto v smeri Benetk pripetila verižna nesreča s tremi tovornjaki. Ena oseba je ostala blokirana v kabini tovornjaka, poškodovana a prisebna.

Za potrebe reševalnih služb in odstranitev tovornjakov je bil za promet zaprt avtocestni odsek med Portogruarom in Cessaltom v smeri Benetk. Kdor je dopoldne prihajal iz smeri Trsta oziroma Vidma, je moral avtocesto zapustili pri Portogruaru. Zaprt je bil tudi avtocestni izhod San Stino Di Livenza v smeri Benetk ter priključek med avtocestama A28 in A4 v smeri Benetk. Avtocesta je postala v celoti spet prevozna okoli 11.45.

Na kraju posredujejo policija, reševalci, gasilci in osebje avtocestnega podjetja Autostrade Alto Adriatico. Upravitelji avtoceste spominjajo, da so najnovejše prometne informacije dostopne preko spletnih strani www.infoviaggiando.it in www.autostradealtoadriatico.it, aplikacije Infoviaggiando, telefonske številke 800996099 ter kanalov Whatsapp in Telegram družbe Autostrade Alto Adriatico.

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