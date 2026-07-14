O umoru Giulia Regenija bodo razsodili 28. septembra

Sojenje štirim egiptovskim obveščevalcem zaradi ugrabitve, mučenja in umora italijanskega raziskovalca Giulia Regenija, ki je januarja 2016 v Kairu izginil neznano kam, nekaj dni zatem pa je bilo njegovo truplo, na katerem so bili očitni znaki mučenja, najdeno v obcestnem jarku, se bliža koncu. Sodišče v Rimu, kjer sojenje – pri katerem egiptovski obveščevalci ne sodelujejo – poteka, je določilo termin naroka za razsodbo, ta bo 28. septembra. Javni tožilec Sergio Colaiocco je za obtožene obveščevalce predlagal eno dosmrtno in tri zaporne kazni v višini 17 in pol let.

Zagovorniki štirih obtožencev so navedli, da Regenija niso ugrabili obdolženci, temveč neka teroristična skupina, poleg tega so skušali dokazati tudi, da naj bi egiptovske oblasti z italijanskim pravosodjem zgledno sodelovale pri iskanju krivcev, čeprav je med sojenjem več prič povedalo, da nikakor ni tako.

Alessandra Ballerini, ki v sojenju zastopa družino Regeni, je komentirala, je bilo sojenje dolgo in polno zapletov (o primeru se je moralo večkrat izreči tudi ustavno sodišče), kar pa ni ustavilo želje po tem, da bi resnici prišli do dna.