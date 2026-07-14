Videmski župan preiskovan zaradi suma volilnega podkupovanja

Videmsko tožilstvo preiskuje videmskega župana Alberta Feliceja De Tonija zaradi volilnega podkupovanja. Poleg njega preiskujejo še opozicijskega občinskega svetnika Stefana Salmeja in Salmejevo partnerico Danielo Perissutti, podpredsednico prevoznika Arriva Udine. O preiskavi poroča lokalna televizijska postaja TV 12.

Tožilstvo je uvedlo preiskave po prijavi iz leta 2024, ki jo je podpisalo dvanajst opozicijskih občinskih svetnikov. Z izjemo Salmeja. De Toniju so politični nasprotniki osporavali sporno obnašanje v dveh primerih. Prvi je bil dogovor z županskim kandidatom Ivanom Marchiolom pred drugim krogom županskih volitev, Marchiol je bil po De Tonijevi izvolitvi imenovan za odbornika. Drugi pripetljaj pa je imenovanje Daniele Perissutti v upravni svet prevoznika, tudi v tem primeru, domnevno, v zameno za politično podporo.

Tožilstvo je v obeh primerih predlagalo prekinitev postopka, glede primera imenovanja Perissutti v upravni svet Arriva Udine pa so se podpisniki prijave uprli prekinitvi. Preiskovalna sodnica Cinzia Del Torre je določila datum prvega naroka obravnave za september, ko bo dokončno odločila, če naj se preiskava nadaljuje oziroma če naj se prekine postopek.