Ana Roš s Hišo Franko obdržala tri Michelinove zvezdice

Z Michelinovimi zvezdicami se letos ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, tri zvezdice, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala dve, še osem restavracij se jih ponaša z eno. Med njimi je novinka Galerija okusov.

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica), Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava) in restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).