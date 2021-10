Andreja Duhovnik Antoni med najboljšimi v šolstvu

Ob svetovnem dnevu učiteljev so včeraj v Ljubljani slavnostno podelili najvišje državne nagrade na področju šolstva, pri čemer velja omeniti, da je med nagrajenci tudi višja pedagoška svetovalka za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo Andreja Duhovnik Antoni. Duhovnikova je nagrado prejela za izjemne dosežke na področju šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Tradicija podeljevanja tovrstnih nagrad (nekoč so jim pravili Žagarjeve nagrade) sega v leto 1966. Letos je na razpis prispelo 18 predlogov, podelili pa so deset od enajst možnih nagrad: nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje je prejela vzgojiteljica predšolskih otrok Radica Slavković, ki že 47 let deluje v predšolski vzgoji. Učiteljica in direktorica Šolskega centra Ljubljana ter predsednica Društva Ravnatelj Nives Počkar je prejela nagrado za življenjsko delo na področju srednjega šolstva, Dragica Motik z zavoda za šolstvo pa nagrado za življenjsko delo na področju dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.Nagrade za izjemne dosežke so poleg Duhovnikove prejeli še Aksinja Kermauner za dosežke pri delu z otroki s posebnimi potrebami, Jožko Lango in Polonca Legvart za dosežke v osnovnem šolstvu, Jelena Sitar Cvetko in Samo Kralj za dosežke v visokem šolstvu ter Tanja Možina za dosežke pri izobraževanju odraslih. Zbrane je nagovorila ministrica za izobraževanje Simona Kustec, ki je izpostavila pomen učiteljstva za prihodnost družbe.