Matjaž Kek ne bo več selektor slovenske nogometne reprezentance

Potem ko se je selektorju slovenske nogometne reprezentance Matjažu Keku 30. novembra iztekla pogodba z Nogometno zvezo Slovenije, je ta danes sporočila, da se po dogovoru sodelovanje ne bo nadaljevalo. Tako se zdaj začenja postopek izbire novega selektorja slovenske članske vrste.

»Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo in v osmino finala, sodelovanje konča,« so v izjavi za javnost sporočili iz krovne slovenske zveze.

Pri NZS so se Keku zahvalili za opravljeno delo in dosežke, pri čemer posebej cenijo način, kako se je reprezentanca v tem obdobju povezala z navijači ter skupaj z njimi ustvarila nepozabno vzdušje na stadionih doma in na euru v Nemčiji.

Naslednji zbor reprezentance je predviden 23. marca prihodnje leto, zato bodo pri NZS postopek izbire novega selektorja lahko izpeljali brez časovnega pritiska in z vso skrbnostjo, ki jo takšna odločitev zahteva, so še zapisali pri zvezi.