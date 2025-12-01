V slovenski Istri zvončki prehiteli zimo

V slovenski Istri so prvič po 20 letih opazovanja že v novembru zacveteli prvi zvončki. Zvončki so sicer rastline zime, ki se prebudijo v njenem drugem delu. K zgodnjemu cvetenju sta prispevala izrazita poletna suša in močno deževje v preteklih dveh mesecih, so sporočili iz ljubljanskega botaničnega vrta.Zunanje okoliščine so bile letos v naravi prvič take, da je vse kazalo na možnost zgodnjega cvetenja zvončkov.

Ponavadi konec decembra

15. novembra so opazili nekaj primerkov v fazi cvetne puščice, ki rine iz zemlje. Pod jesenskim listjem je bilo veliko razvijajočih se rastlin z zelo jasno vidnimi cvetnimi nastavki, sta v sporočilu za javnost zapisala vodja ljubljanskega botaničnega vrta Jože Bavcon in raziskovalka Blanka Ravnjak. Navadni zvonček (Galanthus nivalis), ki raste v slovenski Istri, vsako leto začne cveteti že decembra, večinoma v zadnji četrtini meseca. Ta vrsta zvončka se je evolucijsko razvila v populacijo z zgodnjim cvetenjem, v slovenski Istri pa so vremenske razmere za njegovo poznejše cvetenje že pretople.

V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so razložili, da zvončki praviloma prej zacvetijo v celinskem delu države. Vzrok za to je pogosto zgodnji mraz, ki v notranjosti države nastopi prej kot na obali.