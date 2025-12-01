Na Reki zaradi napada na udeležence protifašističnega zborovanja pridržali več oseb

Policija je v povezavi z incidentoma na nedeljskem protifašističnem zborovanju na Reki pridržala pet ljudi. Organizatorji zborovanja so policiji danes očitali, da ni storila dovolj za varnost protestnikov, in napovedali pritožbo. Protipravna ravnanja so zabeležili ob začetku javnega zborovanja na Jadranskem trgu, kjer je skupina oseb ovirala izvedbo protesta, ter po koncu javnega zborovanja, ko so neznane osebe glede na izjave prič proti zbranim na terasi gostinskega lokala vrgle bakle, so navedli iz policije.
Zborovanja so potekala v štirih hrvaških mestih, o incidentih pa so poročali tudi iz Zadra.
Protifašistična zborovanja v okviru pobude Združeni proti fašizmu so potekala v Zagrebu, na Reki, v Zadru in Pulju.
VIDEO: Po koncu shoda je nekdo iz iste skupine organiziranih nasilnežev proti zbranim občanom vrgel vnetljivo napravo, pri tem pa je bila poškodovana ena oseba (FACEBOOK/GRAĐANKE I GRAĐANI RIJEKE)
Prvi incident na Reki se je zgodil že pred začetkom shoda, ko je skupina zamaskiranih oseb verbalno napadla udeležence in vanje metala petarde. Po koncu shoda so zamaskiranci v črnem proti udeležencem, zbranim v enem od lokalov, vrgli še bakle in zbežali. V obeh primerih je posredovala policija.
Policija je danes sporočila, da je po incidentih na Reki pridržala pet ljudi. Sumi jih protizakonitih dejanj, proti njim pa poteka kriminalistična preiskava.
Ana Jurčić iz Iniciative Građanke i građani Rijeke je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejala, da je policija dopustila neprijavljeno, organizirano in nasilno zbiranje fašistične skupine moških, ki so v neposredni bližini zbranih vzklikali prepovedani ustaški pozdrav, poveličevali ustaški režim in totalitarno Neodvisno državo Hrvaško ter metali pirotehnična sredstva proti udeležencem, pri čemer je bil ranjen otrok. Dodala je, da je po koncu shoda nekdo iz iste skupine organiziranih nasilnežev proti zbranim občanom vrgel vnetljivo napravo, pri tem pa je bila poškodovana ena oseba.