Na Reki zaradi napada na udeležence protifašističnega zborovanja pridržali več oseb

Policija je v povezavi z incidentoma na nedeljskem protifašističnem zborovanju na Reki pridržala pet ljudi. Organizatorji zborovanja so policiji danes očitali, da ni storila dovolj za varnost protestnikov, in napovedali pritožbo. Protipravna ravnanja so zabeležili ob začetku javnega zborovanja na Jadranskem trgu, kjer je skupina oseb ovirala izvedbo protesta, ter po koncu javnega zborovanja, ko so neznane osebe glede na izjave prič proti zbranim na terasi gostinskega lokala vrgle bakle, so navedli iz policije.

Zborovanja so potekala v štirih hrvaških mestih, o incidentih pa so poročali tudi iz Zadra. Protifašistična zborovanja v okviru pobude Združeni proti fašizmu so potekala v Zagrebu, na Reki, v Zadru in Pulju.

VIDEO: Po koncu shoda je nekdo iz iste skupine organiziranih nasilnežev proti zbranim občanom vrgel vnetljivo napravo, pri tem pa je bila poškodovana ena oseba (FACEBOOK/GRAĐANKE I GRAĐANI RIJEKE)