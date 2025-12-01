Do srede oblaki in vlaga, nato z burjo nekaj več spremenljivosti

Ob obsežni atlantski višinski dolini, ki se poglablja nad zahodnim Sredozemljem, priteka proti nam z jugozahodnimi tokovi vlažen zrak. Od danes do vključno srede bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme, občasno se bodo ponekod pojavljale rahle padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Vmes bodo obdobja s suhim vremenom in morebitno prehodno spremenljivostjo. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

V četrtek se bo višinska dolina približala našim krajem in bo nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje. V četrtek bodo, kot kaže, zlasti v popoldanskih urah prehodne padavine verjetnejše in nekoliko močnejše. Zapihala bo burja, ki se bo krepila. V noči na petek se bo vreme delno izboljšalo.

V petek bo spremenljivo ali oblačno, občasno bo lahko padlo nekaj kapelj dežja. Pihala bo šibka do zmerna burja.

V soboto in nedeljo bo, kot kaže, spremenljivo z razjasnitvami. Pihala bo povečini šibka ali v soboto lahko prehodno še zmerna burja.