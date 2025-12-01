V ladjedelnici San Marco se je hudo poškodoval delavec

V ladjedelnici San Marco v Trstu se je danes popoldne pripetila hujša delovna nesreča. Na delavca je padla in ga poškodovala velika cev. Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so ga intubirali in stabilizirali. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov in da si je poškodoval obraz, prsni koš in trebušno votlino. Na kraju so bili tudi gasilci, organi pregona in pripadniki obalne straže.