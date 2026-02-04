Angel v rimski baziliki nima več potez Giorgie Meloni

Angel v rimski baziliki San Lorenzo in Lucina nima več potez italijanske premierke Giorgie Meloni. Tako sta, poroča La Repubblica, odločila rektor bazilike in Daniele Micheletti in kardinal Baldo Reina z vikariata rimske škofije.

Potem, ko jih je brez dovoljenja naslikal, jih je 83-letni zakristan in amaterski dekorator Bruno Valentinetti tudi odstranil: obraz keruba je enostavno prekril s štukom. Za medije je danes dejal, da je za to prejel navodila od samega Vatikana. Priznal je tudi, da je fresko spremenil tako, da je bila po novem podobna premierki ... kar je pred dnevi zanikal. Ministrstvo za kulturo je dalo vedeti, da bi morali tudi pred tako intervencijo pridobiti dovoljenje.

Župnik Daniele Micheletti, ki je že pred dnevi dejal, da bo poslikava spremenjena, če bo ustvarjala polemike, je danes ne preveč navdušeno pristavil, da je v zadnjih dneh reka ljudi zahajala v baziliko ... a ne zato, da bi molili. Zanimal jih je angel, ki je zdaj brez obraza.