»Zbogom, prijatelj Miroslav« (video)

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc se je danes popoldne v senatu spomnila nedavno preminulega pesnika, pisatelja in kulturnega delavca Miroslava Košuta. Svoj poseg je parlamentarka sklenila s slovenskim pozdravom »Zbogom prijatelj«.

Rojc je prehodila bogato Košutovo življenjsko in umetniško pot. V Križu se ni rodil kot Miroslav Košuta, temveč kot Angelo Cossutta, ker fašizem takrat ni dovoljeval družinam, da otrokom dajo slovenska imena. Tako je na lastni koži doživel fašistično raznarodovalno politiko, enako kot njegov oče Angel, ki je bil v konfinaciji, ko je Miroslav zagledal luč sveta.

Košuta je bil vrhunski pesnik in pisatelj, zelo navezan na Trst, čeprav so bili Slovenci v mestu dosti časi obravnavani kot prišleki oziroma kot tujci. Bil je prejemnik številnih priznanj in nagrad doma, v matični Sloveniji in v tujini. Senatorka Rojc je izrecno omenila Prešernovo nagrado, na koncu še nagrado Rilke, ki mu jo je v Devinu pred kratkim osebno izročila.

Besedam senatorke v spomin na Košuto se je v imenu senatne skupščine pridružila predsedujoča Anna Rossomando.