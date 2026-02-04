VREME
Na območju Višarij snežni plaz zasul eno osebo

V teku je reševalna akcija

Višarje |
Višarje |
4. feb. 2026 | 17:45
    Na območju Višarij snežni plaz zasul eno osebo
    V oranžni barvi je označen kraj, kjer se je sprožil plas (CNSAS FVG)
Na območju Višarij, med Višarjami in Sedlom Prašnik, je danes malo po 17. uri snežni plaz na nadmorski višini okrog 1600 metrov zasul eno osebo. Pri reševalni akciji sodelujejo gorski reševalci postaje Na Žlebeh, reševalci finančne policije in zdravstveno osebje, ki so se na kraj podali z žičnico, ter reševalno vozilo. Reševalni helikopter namreč zaradi slabih vremenskih razmer ne more poleteti. Trenutno na Višarjah močno sneži.

Reševalci so dosegli osebo in ugotovili, da je v kritičnem zdravstvenem stanju.

Več sledi.

