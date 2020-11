Angela Merkel bo danes telefonirala Janši

Slovenski premier Janez Janša in nemška kanclerka Angela Merkel se bosta po neuradnih informacijah danes slišala po telefonu, in sicer na pobudo Nemčije. V Janševem kabinetu v Ljubljani na vprašanja glede tega niso še ničesar razkrili.

Njun pogovor bo po pričakovanjih povezan z iskanjem rešitve za čimprejšnje sprejetje svežnja za okrevanje EU po pandemiji covida-19 v vrednosti 1824 milijard evrov, ki ga blokirata Madžarska in Poljska zaradi nasprotovanja pogojevanju črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem načela pravne države.

V torek je Janša poslal pismo, naslovljeno na vse voditelje držav članic EU, na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in na vodjo Evropske komisije Ursulo von der Leyen, v katerem je obtožil evropske inštitucije, da se do Madžarske in Poljske obnašajo nepošteno oz. da uporabljajo dvojna merila. Na četrtkovem virtualnem zasedanju voditeljev članic EU se je slovenski premier zavzel za iskanje kompromisa na podlagi julijskega dogovora voditeljev članic, ki ni predvidel tega mehanizma. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, je na vrhu izrazil tudi pripravljenost ponuditi konkretne ideje za kompromis, ki bi pripeljal do potrditve večletnega proračuna in sklada za okrevanje.

Merklova medtem v četrtek na novinarski konferenci po vrhu ni želela govoriti o možnostih, kako bi lahko prišli do rešitve. Zatrdila pa je, da bo nemško predsedstvo Svetu EU poskušalo v prihodnjih dneh v pogovorih s Poljsko in Madžarsko najti sprejemljivo rešitev. »Problem je velik in resen in reševali ga bomo resno in zavzeto,« je dejala po končanem vrhu.