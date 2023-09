Ani Roš tri Michelinove zvezdice

Z Michelinovimi zvezdicami se v letošnjem letu ponaša devet slovenskih restavracij, ena manj kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2023 pridobila novo zvezdico in se kot edina v Sloveniji ponaša s tremi, restavracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je dobila dve, še sedem se jih ponaša z eno.

Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem, Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica) in Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava).

»Od prihoda v državo se naša ekipa inšpektorjev nenehno navdušuje nad gastronomsko rastjo Slovenije. V majhni, a vznemirljivi državi kuharji in njihove ekipe izkazujejo močno predanost nenehnemu premikanju kulinaričnih meja. Pogumno si predstavljajo inovativne in trajnostne koncepte, ponosno razkazujejo lokalne sestavine in genialno združujejo svojo prehransko dediščino z idejami iz tujine,« je Michelin v sporočilu za javnost povzel besede mednarodnega direktorja Michelinovih vodnikov Gwendala Poullenneca.

Prve Michelinove zvezdice in druge znake Michelinovega vodnika je Slovenija dobila leta 2020.