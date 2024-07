Anticiklon bo delno oslabel, od četrtka pogostejše nevihte

Subtropski anticiklonski greben bo od četrtka do nedelje pod večjim pritiskom severnih ciklonskih območij nekoliko oslabel. Proti nam bo občasno pronical nekoliko manj vroč atlantski zrak, kar bo povečevalo nestanovitnost in bodo plohe ter nevihte zlasti v popoldanskih urah spet nekoliko pogostejše. Med njimi bo zaradi pregretega ozračja lahko tudi kakšna močnejša. Arso je že objavil rumeno opozorilo zaradi neviht od četrtka do vključno sobote (opozorilo objavlja le za naslednjih pet dni in torej še ni vključena nedelja).

Danes in jutri bo še prevladovalo sončno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature bodo jutri zlasti na Goriškem do okrog 35 stopinj Celzija. Jutri bodo v popoldanskih urah v gorah lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Burja bo ponehala, pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

V četrtek in petek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo najbolj pogoste v goratem svetu v popoldanskih urah, nekoliko manj pa ob morju. Med njimi bo lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Zlasti od petka bo nekoliko manj vroče.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno z občasno nestanovitnostjo. V popoldanskih urah se bodo lahko še pojavljale krajevne plohe ali nevihte, ki bodo, kot trenutno kaže, pogostejše v nedeljo.

Od ponedeljka se bo spet utrdil subtropski anticiklon in bo več dni prevladovalo stanovitno in vroče vreme.