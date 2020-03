Antonione je nameraval v Lombardijo

Nekdanji parlamentarec in sekretar na zunanjem ministrstvu Roberto Antonione je s svojo diplomo iz medicine želel pomagati zdravstvu v Lombardiji. Prijavil se je na izredni razpis, s katerim je severnoitalijanska dežela iskala pomoč v boju proti koronavirusu. A naposled ga niso poklicali. »K sreči je bilo več drugih primernejših kandidatov. Saj veste, že dvajset let ne opravljam poklica, pa še nikoli nisem bil anesteziolog, tudi oživljal nisem nikoli v življenju. In nenazadnje, sem tudi že v letih,« je razkril 66-letni Tržačan, ki trenutno od doma v Trstu opravlja nalogo generalnega sekretarja Srednjeevropske pobude.

Antonione je v pogovoru za Primorski dnevnik sicer ocenil dogajanje na ravni Evropske unije. Kot pravi, je na pohodu sebičnost, ki vodi v propad. »Nekdo tone v vodo, ti pa mu rečeš, pomagam ti, a pod pogojem da ... To je velika usluga tistim, ki si želijo razdreti Evropsko unijo,« meni Antonione.