Aids lahko premagamo z zgodnjo diagnozo

Ob današnjem svetovnem dnevu aidsa se vrstijo opozorila o pomenu postavitve zgodnje diagnoze, kar ostaja ključni izziv v Italiji, Sloveniji in celi Evropi. Okužbe z virusom HIV v evropskih državah pogosto ugotovijo in zdravijo prepozno, kar spodkopava boj proti bolezni, sta v letnem poročilu opozorila Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni in Svetovna zdravstvena organizacija. Lani so namreč kar 54 odstotkov diagnoz postavili prepozno za optimalno zdravljenje.

Testiranje naj bo močnejše od stigme

Letos je v Sloveniji do vključno 2. novembra diagnozo okužbe s HIV prejelo 27 oseb, kar je 15 primerov manj kot v celem letu 2024. Med 27 prijavljenimi primeri novih diagnoz okužbe s HIV so letos zabeležili 17 poznih diagnoz, kaže poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V slovenskem društvu Legebitra so ob svetovnem dnevu izpostavili pomen testiranja na okužbo z virusom HIV in druge spolno prenosljive okužbe. V društvu so s testiranjem v skupnosti od leta 2009 do konca oktobra 2025 testirali 16.674 moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Testiranje v skupnosti je bilo v zadnjih šestih letih zaslužno za 15-50 odstotkov vseh odkritih diagnoz med to populacijo na nacionalni ravni.

Ob svetovnem dnevu v društvu pozivajo k okrepitvi dostopnega, vključujočega in nestigmatizirajočega testiranja, k zagotovljenemu, stabilnemu in dolgoročnemu financiranju skupnostnih programov na področju, k širšemu dostopu do zdravil za preventivno zaščito za vse, ki jih potrebujejo, ter k zmanjševanju strukturnih ovir, ki ranljivim skupinam preprečujejo pravočasno vključitev v oskrbo.