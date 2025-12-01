Na področju kulture in prostega časa Trst spet najboljši v Italiji

Italijanski finančni dnevnik Sole 24 Ore je spet potrdil Trst za pokrajino v Italiji, v kateri se kulturi in prostemu času najboljše godi. Časopis na podlagi različnih parametrov že 36 let sestavlja letne lestvice italijanskih pokrajin po kakovosti življenja, ki jih povzemajo številni mediji in predstavljajo izhodišče za razmislek o danem stanju. Tržaška je sicer v skupnem seštevku med vsemi 107. italijanskimi pokrajinami pristala na 17. mestu, kar pomeni, da se je v primerjavi z lanskim mestom izboljšala za dve mesti.

Manj svetle tržaške plati

Na vseh področjih se ni izkazala. Znašla se je na samem dnu, kar se tiče varnosti in zagotavljanja pravice (na 103. mestu). Sodni postopki se namreč tu vlečejo še enkrat toliko časa kot v drugih krajih, veliko je prijav zaradi prevar in računalniških goljufij, lahko med drugim beremo. Med šibkimi točkami Trsta sta med drugim še pomanjkanje družinskih zdravnikov in visoka stopnja ostamljenosti.

Videm tretji

Z absolutnim prvim mestom se ponaša Trento, srebro je odnesel Bocen, na tretjem mestu pa je Videm. Gorica vztraja v »zlati prvi polovici«, saj si je izborila 35. mesto in se s tem povzpela za štiri mesta v primerjavi z lanskim letom. Lestvica italijanskega dnevnika je vsekakor spet obelodanila veliko razliko med severnim in južnim delom države. Pokrajine oziroma mesta na jugu namreč še vedno zaostajajo na dnu.