Stojan Spetič vedno na okopih

Življenjepis Stojana Spetiča, ki je pravkar praznoval osemdedset let, kliče na knjigo, ki je prišla v pravem času in sicer ob njegovem rojstnem dnevu. Naslov knjige Na barikadah (Založništvo tržaškega tiska) je zelo posrečen in v bistvu odraža razgibano Spetičevo življenje, vpeto v politiko in novinarstvo.

Sodim v generacijo, ki je na razpravah in kongresih sekcij Komunistične stranke (KPI) še slišala tovarišice in tovariše, ki so razgljabljali, in se tudi prepirali, če so prej komunisti ali prej Slovenci. Za Spetiča to ni bil nikoli problem: je komunist (in kakšen komunist) ter Slovenec (in kakšen Slovenec).

Od Katinare do Moskve in Rima

Spetičeve Barikade niso samo avtobiografska izpoved, temveč tudi odkrita biografija nekega obdobja, ki ga je slavljenec doživljal v prvi osebi. Začelo se je v rojstni Katinari in nadaljevalo v Trstu, vmes sta bila Moskva in Rim ter potovanja po svetu. Nikoli ni zatajil komunistične ideje, ki ji je zvest še danes, ko proglašati se za komunista ni ravno v modi. Politikom večkrat očitamo nedoslednost, če pa je kdo dosleden, je to Stojan Spetič.