Argentinski poslanci vnovič podprli pravico do splava

Spodnji dom argentinskega parlamenta je danes po maratonskem, več kot 20-urnem zasedanju s 131 glasovi za in 117 proti podprl zakonodajni predlog vladajoče koalicije Alberta Fernándeza o uzakonitvi pravice do brezplačne in varne prekinitve nosečnosti do 14. tedna. Bitka za pravico do izbire se tako seli v senat.

Poslanska zbornica se je za uzakonitev in dekriminalizacijo splava pozitivno izrekla že pred poltretjim letom, a zakonski predlog takrat v tradicionalno konservativnejšem senatu ni dobil podpore (proti je bilo 38 senatorjev, za 31).

Včerajšnje glasovanje ni sledilo strankarski ali blokovski logiki: med poslanci, ki so podprli uzakonitev splava (in obratno) so bili tako pripadniki koalicije kot opozicije.

V Argentini je prekinitev nosečnosti dovoljena samo, če ta ogroža zdravje matere ali v primeru zanositve zaradi posilstva. Kar pa ne pomeni, da ni prekinitev nosečnosti: ženske se zanje odločajo ne glede na prepovedi, le da se morajo zatekati k nelegalnim splavom. Zaradi zapletov pri splavu v Argentini vsako leto hospitalizirajo 38.000 žensk.