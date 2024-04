Arktični zrak se še poglablja

Arktični zrak, ki je prispel nad naše območje in nad večji del Evrope s torkovo vremensko fronto, se še poglablja. Po današnji delni okrepitvi anticiklona, ki nam je zagotovil več sonca in povečini stanovitno vreme, se bo v prihodnjih urah zračni tlak spet spuščal. Ponoči in jutri bo od severa pritekal proti nam bolj vlažen zrak, naše kraje bo v nočnih urah prešla oslabljena vremenska fronta.

Popoldne bo še povečini sončno, več oblačnosti bo v gorah, kjer niso izključene posamezne krajevne plohe.

Zvečer in ponoči bo povečini oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki se bodo ponekod zavlekle v jutrišnje jutro.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Čez dan bo zapihala burja. Še vedno bo za ta čas hladno.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo, pihala bo šibka do zmerna burja. Ponekod, zlasti v gorah, bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se ne bodo bistveno spremenile.

Radiosonda iz Rivolta na Videmskem je medtem včeraj opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila temperaturo -0,5 stopinje Celzija, danes opoldne pa -0,9 stopinje Celzija. Ozračje je v povprečju za dobre 4 stopinje Celzija hladnejše od dolgoletne normalnosti. Od pretekle nedelje, ko je radiosonda namerila za ta čas zelo visoko vrednost +14 stopinj Celzija, se je ozračje v višjih slojih v povprečju ohladilo za skoraj 15 stopinj Celzija.