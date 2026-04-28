Arpa: Tehnologija 5G ne prinaša kritičnosti

Deželna agencija za okolje Arpa v Furlaniji - Julijski krajini redno izvaja nadzor nad elektromagnetnimi polji, pri čemer poudarja, da je italijanska zakonodaja na tem področju med najbolj restriktivnimi v Evropskim uniji. V FJK lani niso zaznali prekoračitev. Nadzor izvajajo tudi nad infrastrukturo s tehnologijo 5G, ki v nasprotju z nekaterimi prepričanji ne prinaša posebnih kritičnosti.

Letno poročilo so včeraj predstavili v družbi Fabia Scoccimarra, ki je v deželni vladi pristojen za zaščito okolja. Arpa je v letu 2025 izvedla 293 kontrol in izdala 321 mnenj v zvezi z infrastrukturo mobilne telefonije, preverila je delovanje 441 baznih postaj, dve tretjini katerih (297) delujejo tudi s tehnologijo 5G. V lanskem letu so posodobili register in ugotovili, da je v FJK aktivnih 2866 baznih postaj mobilne telefonije. Skoraj polovica teh (1300, torej 45 odstotkov) uporablja tudi tehnologijo 5G. Našteli so 1680 anten, 59 odstotkov teh vključuje tudi sisteme 5G.

Italijanska nacionalna in tudi deželna zakonodaja predvidevata preventivno presojo tovrstne infrastrukture ter preverjanje spoštovanja omejitev elektromagnetnega sevanja. Zakonski prag je v Italiji med najnižjimi v EU, strožji je od priporočil Evropskega sveta iz leta 1999. V FJK niso zaznali prekoračitev tega praga v povezavi z infrastrukturo mobilne telefonije.

Arpa obvešča, da so na njeni spletni strani podrobne informacije o tehnologiji 5G. Glede na številne meritve pri agenciji ugotavljajo, da se raven elektromagnetnega sevanja ni znatno povečala, omembe vrednih vplivov na prebivalstvo niso zaznali.