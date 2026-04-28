Cene nafte še naprej rastejo, brent nad 110 dolarji

Cene nafte tudi danes rastejo. Cena 159-litrskega soda severnomorske nafte brent se je povzpela nad mejo 110 dolarjev. Vlagatelji čakajo na odločitev administracije Donalda Trumpa glede iranskega predloga, po katerem bi Iran med drugim omogočil plovbo skozi Hormuško ožino v zameno za konec pomorske blokade pristanišč islamske republike.

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte za dobavo junija je bilo treba nekaj po 8.30 po srednjeevropskem času odšteti 97,83 dolarja, kar je 1,46 dolarja več kot ob koncu trgovanja v ponedeljek.

Severnomorska nafta brent, ki bo prav tako dobavljena junija, je bila s 110,15 dolarja dražja za 1,92 dolarja.