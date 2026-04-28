V Trstu sedem novih vodomatov

Po mestu stoji sedem novih vodomatov, na katerih je mogoče za osem centov na liter točiti naravno in gazirano vodo. Hišice, ki jih krasijo stare fotografske podobe Trsta, stojijo v Ulici Moreri v Rojanu, ob svetoivanskem krožišču pri Bošketu, v Ulici Grego v Naselju svetega Sergija, v Ulici Koch na Melari, v Ulici Locchi pri Svetem Vidu, v Ulici Valerio ob tržaški univerzi in Ulici Valmaura, na križišču z Ulico Carpineto. Ravno tu sta Elisa Lodi, tržaška občinska odbornica za javne naložbe, in Livio Cusano iz podjetja BBTEC včeraj predstavila novo pridobitev.

Vodomati za Trst niso novost, prve začasne vodne hiške so stale že leta 2014, ko je mesto vodil Roberto Cosolini. Ko je leta 2018 županovanje prevzel Roberto Dipiazza, Elisa Lodi pa je prvič nastopila v vlogi odbornice za javne naložbe, je s pobudo nadaljevala, vse dokler ni zapadla pogodba s prejšnjim koncesionarjem.

Na novem razpisu si je upravljanje vodomatov zagotovilo podjetje BBTEC iz Tavagnacca, ki je v Venetu in Furlaniji - Julijski krajini že postavilo več kot 200 vodnih hišk. Kot je novinarjem pojasnil Livio Cusano, so vodomati opremljeni s pipo za izpiranje plastenk. Natočiti je mogoče pol litra, liter ali liter in pol vode po ceni le osmih centov na liter (pol litra stane na primer štiri cente).

Vodo bo mogoče kupovati s predplačniškimi karticami, slednje bodo na prodaj v barih in trgovinah okoli vodomatov. Na vsaki vodni hiški je najti QR kodo z lokacijami prodajnih mest, povezati se je mogoče tudi z občinsko spletno stranjo Discover Trieste, namenjeno turistom, kjer se je mogoče seznaniti z zgodovino kraja, na katerem stoji vodomat.

