Biografski film o Michaelu Jacksonu po svetu podira rekorde

Težko pričakovani biografski film o enem najbolj uspešnih zvezdnikov Michaelu Jacksonu, ki je na velika platna prišel minulo sredo, podira rekorde gledanosti. Film o glasbeniku, ki ga je v filmu upodobil njegov nečak Jaafar Jackson, je z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) v prvem vikendu postavil rekord za najbolj donosen biografski film.

Pred tem je bil na vrhu lestvice najbolj donosnih biografskih filmov muzikal Bohemian Rhapsody iz leta 2018, ki se osredotoča na življenje Freddieja Mercuryja in britansko skupino Queen. Film, v katerem je glavno vlogo upodobil igralec Rami Malek, je v prvem tednu predvajanja po svetu zaslužil 124 milijonov dolarjev (okoli 106 milijonov evrov).

Film o pokojnem Michaelu Jacksonu (1958-2009), ki ga je posnel režiser Antoine Fuqua, je presegel tudi zaslužek 180 milijonov dolarjev (okoli 154 milijonov evrov) filma Oppenheimer iz leta 2024, s čimer je postal najbolje gledan v premiernem vikendu.

Po poročanju portala BBC pa je film z naslovom Michael pri občinstvu sprejet nekoliko bolje kot pri kritikih, ki menijo, da biografski film prikazuje »prečiščeno« različico Jacksonove kariere. Že pred začetkom distribucije so se porajala ugibanja, ali bo film vključeval tudi bolj kontroverzne vidike zvezdnikovega življenja, v katerem se je soočal tudi z obtožbami o spolnih zlorabah otrok.

V filmu tovrstne obtožbe, ki so bile vložene proti pevcu, niso omenjene. Filmski ustvarjalci so prvotno nameravali vključiti sklice na nekatere obtožbe, vendar so vsebino umaknili po tem, ko so odkrili sporazuma o nerazkritju, ki ga je Jackson sklenil z enim od tožilcev. Jackson je vseskozi vztrajal pri tem, da je nedolžen, in je bil leta 2005 obtožbe tudi oproščen spolne zlorabe otrok.