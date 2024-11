Arso od večernih ur opozarja pred izdatnejšimi padavinami

Preko srednje Evrope se bo danes pomikala vremenska fronta, nad Genovskim zalivom pa je nastal plitev ciklon. Proti večeru se bodo začele pojavljati padavine.

Za jugozahodne predele Slovenije je Arso od 19. ure danes (torek) do 17. ure jutri (sreda) objavil rumeno opozorilo. Možne so izdatnejše padavine, so zapisali. V 24 urah lahko pade od 25 do 50 milimetrov dežja.

V četrtek bo pretežno oblačno s padavinami.

Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, od severa se bo delno zjasnilo. Čez dan bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Nekoliko hladneje bo.