Arso še zaostril vremensko opozorilo

Arso je danes ob 16. uri dozdajšnje rumeno opozorilo za jutrišnji dan (četrtek) zaostril v oranžno. V četrtek popoldne so možna krajevna neurja, opozarjajo, ob prehodu vremenske fronte se bodo pojavljale nevihte, ki jih bodo spremljali močni sunki vetra in krajevni nalivi, so zapisali na spletu. Pričakujejo od 20 do 40 mm dežja v šestih urah. Možne so močnejše krajevne nevihte, vmes lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, so zapisali. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, zaključujejo.