V trčenju vlakov na Hrvaškem več poškodovanih

Pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. V nesreči je bilo huje poškodovanih šest potnikov, 14 pa lažje, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili z ministrstva za zdravstvo. Vzrok nesreče še ni znan.

Potniški in tovorni vlak sta trčila ob 10.05 na progi med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec pri Bjelovarju, so sporočili iz podjetja Hrvatske željeznice (HŽ).

Na potniškem vlaku je bilo po podatkih HŽ okoli 20 potnikov. »Po trenutno razpoložljivih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni,» so navedli.

V splošni bolnišnici v Bjelovarju so po poročanju Hine oskrbeli sedem poškodovanih. Najhuje je poškodovana mlajša ženska, ki je na intenzivni negi, vendar je njeno stanje stabilno.

Pri treh bolnikih še čakajo na izvide računalniške tomografije (CT), tri osebe pa imajo udarnine. Nihče od teh šestih bolnikov ni bil huje poškodovan.

V splošni bolnišnici v Koprivnici medtem pričakujejo šest lažje poškodovanih potnikov, del poškodovanih pa so prepeljali v bolnišnice v Zagrebu.