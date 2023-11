Arso: zadišalo bo po zimi

Ponoči bo proti nam začel vdirati za ta čas mrzel severni zrak. Jutrišnje jutranje temperature bodo že občutno nižje od današnjih in bodo marsikje, med drugim tudi na Kraški planoti in na Goriškem, povečini okrog ledišča ali rahlo nižje. Danes ob 18. uri so bile na Kraški planoti temperature že okrog 4 stopinj Celzija in se je ozračje naglo ohlajalo.

Proti nam bo ob koncu tedna pritekal hladen morski polarni zrak iznad območja Severnega morja in Skandinavije, ki bo dosegel srednjo Evropo, Alpe in Balkan, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Hladna fronta bo v noči na soboto prešla naše kraje in bo ob njenem prehodu nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, še opozarjajo.

Jutri bo v glavnem že prevladovalo sončno vreme, toda bo zlasti ponoči hladneje.

Ohladitev bo najbolj občutna v gorah. Tako lahko v soboto in nedeljo na Kredarici Arso pričakuje temperaturo med -12 in -15 stopinj Celzija, na Rogli in Krvavcu pa od -5 do -8 °C. Mraz bo občutno pritisnil tudi na vrhovih v Furlaniji - Julijski krajini.

Po nižinah bodo hladna predvsem jutra, pričakujejo na Arsu, v zatišnih legah bo lahko jutranja temperatura okoli -5 stopinj Celzija, čez dan pa se bo v notranjosti Slovenije segrelo na okoli 5 stopinj Celzija, na Primorskem pa na okoli 10 stopinj Celzija.

Konec tedna bo razmeroma sončen, a hladen. Nekaj snežink bo lahko na severovzhodu Slovenije po zraku zaplesalo v noči na nedeljo, verjetnost sneženja v notranjosti države pa se bo povečala v začetku prihodnjega tedna, so zaključili.