Astronavti misije Artemis 2 se bodo danes ponoči vrnili na Zemljo

Astronavti misije Artemis 2, ki so ta teden obleteli Luno in prvič po več kot pol stoletja videli njeno oddaljeno stran, se pripravljajo na povratek na Zemljo. Gre za kompleksen manever, ki jih bo izpostavil hudim fizičnim obremenitvam. Njihova kapsula naj bi okrog 2. ure zjutraj po srednjeevropskem času pristala v Tihem oceanu blizu San Diega.

Orion bo ob ponovnem vstopu v Zemljino atmosfero izpostavljen močni vročini, njegova hitrost naj bi presegla 38.000 kilometrov na uro, kar bo astronavte izpostavilo izjemnim fizičnim obremenitvam. Zaščiteni bodo s posebnim toplotnim ščitom.

Kapsulo naj bi nato upočasnili s pomočjo padal, preden bo pristala v Tihem oceanu blizu San Diega. Pristanek je predviden danes, nekaj minut čez 17. uro po lokalnem oziroma v soboto po 2. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Štiričlanska posadka, ki jo ob Gloverju sestavljata ameriška astronavta Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, se bo s prve odprave proti Luni s človeško posadko po 50 letih vrnila po doživetju nepozabnih trenutkov, potem ko so se od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej.

Med drugim so opazovali popoln Sončev mrk in delili osupljive fotografije, vključno s posnetkom Zemljinega »zahoda« v trenutku, ko se naš planet spusti pod Lunino obzorje.