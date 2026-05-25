Čezmejne igre GO! Games v znamenju tkanja novih prijateljstev

Čezmejne igre GO! Games so včeraj še tretjič povezale Gorico, Novo Gorico in Šempeter-Vrtojbo. Letos so jih izpeljali na novem prizorišču, v prenovljenem parku v dolini Korna. Udeleženci so se sicer zbrali na Travniku, od koder so se v sprevodu odpravili v park. Navzoči so bili tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, župan Šempetra-Vrtojbe Milan Turk in novogoriški podžupan Tomaž Horvat.

Iger so se udeležile ekipe Ločnik, Madonina, Svetogorska četrt-Placuta, Nova Gorica, Podgora, Pevma-Štmaver-Oslavje, Podturn-Sv. Ana, Štandrež, Šempeter in Stražce, ki so se pomerile v raznih poligonih, družabnih igra, briškoli, vleki vrvi in lovu na zaklad, ki je tekmovalce peš in s kolesom vodil na odkrivanje goriškega čezmejnega somestja. Igre, ki jih je organizirala goriška občina v sodelovanju z občinama Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba ter EZTS GO, so se zaključile s testeninami za vse ekipe in koncertom skupine Souvenir.

Že dopoldne so se v telovadnici v dolini Korna zabavali otroci iz raznih šol iz goriške in šempetrsko-vrtojbenske občine. Med njimi so bili tudi učenci 5. razreda osnovne šole Otona Župančiča iz Gorice. Pred začetkom so vse sodelujoče otroke pomešali med sabo in zatem izžrebali sestavo ekip, tako da so igre prispevale tudi k tkanju novih prijateljstev. Letošnje igre so vključili v projekt, financiran iz programa Interreg. Sledila bosta turnir v odbojki na mivki v petek, 19. junija, v Šempetru in kulturno srečanje Ločniku, katerega datum še določajo.