V nekaterih vrtcih in šolah bodo uvedli pouk v italijanščini in nemščini

Septembra bo v Furlaniji - Julijski krajini zaživelo poskusno dvojezično izobraževanje, in sicer v italijanščini in nemščini. Uvedli ga bodo v vrtcih in osnovnih šolah v krajih Comeglians, Ampezzo in Paluzza, v načrtu je tudi nadaljevanje na srednješolski stopnji.

Začetek programa je po odobritvi italijanskega Višjega šolskega sveta napovedala pristojna v deželni vladi za izobraževanje Alessia Rosolen. Poudarila je, da gre za velik rezultat in pomemben korak na področju varovanja nemške jezikovne skupnosti v deželi. Po njenih besedah projekt prinaša konkretne odgovore na potrebe lokalnega okolja in dodatno uresničuje posebni statut dežele, ki temelji tudi na zaščiti manjšinskih jezikov.

Vprašanje pomanjkanja kadra za poučevanje nemščine bi rešili s pomočjo univerz v Vidmu in Trstu. Da bi se program lahko začel že v prihodnjem šolskem letu, je dežela vzpostavila sodelovanje s pristojnimi organi v Bocnu in na avstrijskem Štajerskem.