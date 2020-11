Avstrija pred popolnim zaprtjem

Avstrijska vlada se je, kot kaže, odločila za popolno zaprtje države v boju za zajezitev pandemije z novim koronavirusom. Nove strožje ukrepe bo v pričakovanju današnjih podatkov, po katerih naj potrdili nekaj manj kot 10.000 novih okužb z novim koronavirusom, jutri predstavil kancler Sebastian Kurz.

Novi ukrepi naj bi začeli veljati v torek opolnoči in naj bi za zdaj trajali do 8. decembra. Zaprli naj bi tudi šole vseh stopenj in med drugim tudi vrtce. Staršem, ki opravljajo nujne poklice, bodo zagotovili pomoč kot spomladi med prvim valom.