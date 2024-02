Avto zgrmel šest metrov v globino

Včeraj je okrog 23. ure prišlo do hujše prometne nesreče, na cesti, ki pelje na Zoncolan, v Občini Sutrio. Iz še nepojasnjenih razlogov je voznik avtomobila, v katerem se je vozilo pet mladih, izgubil nadzor na vozilom, zaradi česar je to zgrmelo s cestišča približno šest metrov v gozd.

Na kraj so prihiteli rešilci in gasilci, ki so morali tri od potnikov tudi s pomočjo klešč rešiti iz avtomobila. Štiri mlade, ki so se lažje poškodovali, so po nesreči odpeljali v bolnišnico v Tolmeču, enega, ki se je poškodoval huje, pa v bolnišnico v Videm.