Petek, 27 februar 2026
Avtocesta A4 po popoldanski smrtni nesreči spet prevozna

Odsek med San Stinom in Portogruarom proti Trstu so ponovno odprli ob 18.15

Spletno uredništvo |
San Stino |
27. feb. 2026 | 19:25
    Avtocesta A4 po popoldanski smrtni nesreči spet prevozna
    Na avtocesti A4 je bil zvečer po popoldanski smrtni prometni nesreči promet tekoč (SPLETNA KAMERA AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO)
Avtocesta A4 je po popoldanski smrtni nesreči spet prevozna. Odsek med San Stinom in Portogruarom proti Trstu, kjer je ob 15.30 avtomobil silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim, so ob 18.15 spet odprli. Promet je tekoč in ni več zastojev, je sporočila družba Autostrade Alto Adriatico.

V popoldanski nesreči sta izgubili življenje obe osebi, ki sta se vozili v avtomobilu.

Gre za tretjo prometno nesrečo v dveh dneh. Včeraj sta se na omenjenem oz. bližnjem odseku pripetili dve prometni nesreči, vpletenih je bilo skupno pet tovornjakov.

