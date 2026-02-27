Meteorološka pomlad se bo začela z motnjo in nadaljevala z anticiklonom

Višinski greben toplejšega zraka, ki je zaobjel večji del osrednjega in severnega Sredozemlja, nam trenutno zagotavlja stanovitno vreme. V gorah prevladuje sončno in za ta čas toplo vreme, v nižinah pa se zadržuje bolj vlažen zrak, pri čemer bo občasno ponekod zamegljeno ali se bo pojavila megla. Danes čez dan je bilo povsod precej jasnine, temperature so bile skoraj pomladne, megla pa se je zadrževala zlasti nad Tržaškim in Beneškim zalivom. Zvečer bo predvidoma, podobno kot včeraj, segla tudi do obale.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri (sobota), le da bo megla predvidoma v nižinah in ob morju postopno pogostejša.

V nedeljo, prvi dan meteorološke pomladi, bo ob približevanju vremenske motnje, ki se bo pomikala onstran Alp, ob zamegljenem ali meglenem ozračju postopno tudi več oblakov. Čez dan in proti večeru ni izključeno, da bo ponekod občasno rosilo.

Podobno vlažno in oblačno vreme z morebitnim krajevnim rosenjem ali rahlimi padavinami bo v ponedeljek.

Od torka se z novo okrepitvijo anticiklona obeta več dni s stanovitnim in suhim vremenom. V gorah bo v glavnem sončno in toplo, drugod pa se bodo vlažne zračne gmote prepletale z občasnimi sončnimi žarki. Zlasti ob morju in ponekod v nižinah bo ozračje mestoma zamegljeno ali se bo občasno pojavila megla.