Po vsej Sloveniji težave pri delovanju omrežja A1

Kaže, da se telekomunikacijski operater A1 sooča z obsežnejšim izpadom storitev. Nedostopna je spletna stran A1, kot je razvidno iz objav uporabnikov na družbenih omrežjih, pa prav tako ne deluje mobilno omrežje.

Na družbenem omrežju Reddit se je v zadnje dobre pol ure zvrstilo več komentarjev, v katerih uporabniki poročajo, da ne morejo opravljati klicev in uporabljati mobilnih podatkov v omrežju A1. Sodeč po komentarjih se z izpadom soočajo uporabniki na širšem območju Slovenije, med drugim v Ljubljani in Mariboru.

Nedostopni sta tako uradna spletna stran A1 kot aplikacija za mobilne naprave Moj A1.

Uradnih informacij o samem izpadu še ni.

Težave imajo obenem tudi uporabniki ponudnikov storitev mobilne telefonije, ki ponujajo storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in Hot. V manjšem obsegu tudi uporabniki operaterja T-2, ker ta gostuje v omrežju A1 tam, kjer nima svojega signala oz. omrežja, je še razbrati iz objav uporabnikov.