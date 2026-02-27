VREME
V nesreči na avtocesti A4 umrli dve osebi

Pripetila se je ob 15.30 na odseku med San Stinom in Portogruarom proti Trstu; gre za tretjo prometno nesrečo v zadnjih dveh dneh

Spletno uredništvo |
San Stino |
27. feb. 2026 | 17:25
    V nesreči na avtocesti A4 umrli dve osebi
    Prizorišče nesreče (AUTOVIE ALTO ADRIATICO)
Na avtocesti A4 se je danes ob 15.30 na odseku med San Stinom in Portogruarom proti Trstu pripetila huda prometna nesreča. Avtomobil je silovito trčil v tovornjak s priklopnikom, ki je vozil pred njim. Obe osebi, ki sta se vozili v avtomobilu, sta umrli. Na kraju so policisti, gasilci in reševalci službe 118.

Vozila proti Trstu izločajo pri San Stinu.

Gre za tretjo prometno nesrečo v dveh dneh. Včeraj sta se na omenjenem oz. bližnjem odseku pripetili dve prometni nesreči, vpletenih je bilo skupno pet tovornjakov.

