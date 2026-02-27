Dokumentarec o batiskafu, od prototipa do muzeja

Izgradnja replike batiskafa Trieste upravičeno velja za enega od najbolj ambicioznih projektov kulturnega resorja Občine Trst v zadnjih letih. Batiskaf bo z novim pomorskim oddelkom Muzeju vojne za mir De Henriquez dal novega elana, obljublja tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Ta »zdravstveni poseg« bogati tudi dokumentarni film Operazione batiscafo Trieste, ki bo doživel premiero prihodnji petek.

Dokumentarni film, ki traja slabo uro, je režiral tržiški gledališki in filmski režiser Massimiliano Finazzer Flory. Napovednik je že na ogled na spletni strani Muzeja De Henriquez in na Youtubu. V filmu pridejo do izraza zgodovina Trsta, tehnologije, znanosti in, po svoje, umetnosti. Finazzer Flory je bil med včerajšnjo novinarsko konferenco, ko so predstavili film, posebej navdušen nad tem, da so lahko posneli intervjuje z Bertrandom Piccardom in Kellyjem Walshem, sinovoma krmarjev »pravega« batiskafa Jacquesa Piccarda in Dona Walsha.

Premiera dokumentarca bo na sporedu v petek, 6. marca, v kinu Ariston. Prva projekcija bo odprta le povabljenim. Širša javnost si bo film lahko ogledala v soboto, 7. marca, ob 17. uri. Vstop je prost do zapolnitve mest. Rezervacije so možne preko spletnega portala Eventbrite, nekaj mest so organizatorji rezervirali za goste brez rezervacij, ki se bodo pred projekcijo zglasili pred kinodvorano.

Tržaškima projekcijama bo sledila krajša turneja, 10. marca bo film namreč na ogled v rimski poslanski zbornici, 11. marca v Neaplju, 17. marca še v Milanu. Konec prihodnjega meseca bosta na vrsti še projekciji v ZDA, 30. marca bo dokumentarni film na ogled na zavodu za italijansko kulturo v New Yorku, naslednjega dne pa še na veleposlaništvu v Washingtonu.