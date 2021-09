Avtocesta A4 zaprta med Latisano in Portogruarom

Odsek med Latisano in Portogruarom na avtocesti A4 je od 4. ure zjutraj zaprt v obe smeri. Prevrnil se je tovornjak hladilnik, posledice nesreče pa še odstranjujejo. Slovenski voznik tovornjaka je bil poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti.

Tovornjak, ki je vozil v smeri Benetk, je na odseku, kjer potekajo dela za grednjo tretjega voznega pasu, trčil v sredinsko betonsko varnostno ograjo new jersey, pri čemer se je prevrnil in izgubil tovor mesa, ki je padel na cestišče. Poškodovanih je bilo osem delov ograje, ki jih zamenjujejo.

Na kraj so prišli reševalci službe 118, policisti, gasilci in osebje družbe Autovie Venete.

Na avtocesti A4 nastajajo večkilometrski zastoji med San Giorgiom in Latisano in med San Stinom in Portogruarom.