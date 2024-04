Kako bi lahko Sežano razbremenili prometa?

V Sežani povzroča cestni promet prebivalcem sive lase. Mesto, ki šteje 6000 prebivalcev, se je v zadnjih letih znašlo v primežu tovornih vozil in pločevine nasploh, kar postaja neznosno, glede na napovedi, pa se bo stanje lahko še poslabšalo, če se kaj ne ukrene. Smer ukrepov je ubrala Občina Sežana, je dejal župan Andrej Sila, ki je zbrane nagovoril na današnjem posvetu o cestnem prometu.

Zastoji tarejo Sežano zlati pri bencinskih črpalkah: teh je samo na Partizanski cesti od križišča s Cesto na Lenivec do Fernetičev (1600 metrov) kar osem, za tovorna ali osebna vozila oz. kombinirano. Prav gotovo je k temu prispevala vladna odločitev, da se cene pogonskih goriv na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. »Diskontni ponudniki, kot sta Shell in Eco oil, sta z nižjimi cenami zvabili avtoprevoznike, da točijo gorivo izven avtocestnega omrežja. Podobno velja za višje cene naftnih derivatov pri italijanskih sosedih,« je povedal vodja občinskega Oddelka za okolje, prostor in komunalno infrastrukturo Milan Potparič.

Z uvedbo vinjet leta 2008 se je povečal promet tranzitnih voznikov skozi Sežano, svoje so naredile tudi nižje cene bencina in pa prisotnost nakupovalnih centrov.

Meddržavna cestna povezava med Sežano in Opčinami je bilo vprašanje zase. Občina Repentabor in cestna družba Anas sta predlagali preureditev prometa na italijanski strani, s katerim bi meddržavna cesta na slovenski strani potekala po obstoječi »tovorni cesti«. Pri pogovorih so sodelovali predstavniki Darsove cestne baze Kozina, ki upravlja območje Fernetičev, Občina Sežana pa, kot smo slišali, bi rada, da se predlagana trasa na slovenski strani preuči z vidika pretočnosti prometa na novo zgrajenem krožišču na »tovorni cesti« in poteka prometa med krožiščema ob izhodu s črpalke Petrol na eni strani in priključkom do hotela Safir na drugi strani vozišča.

»Želimo si, da Država imenuje meddržavno komisijo, ki bo proučila predlagano traso,« so sklenili na Občini Sežana.

