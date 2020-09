Avtocesto A4 so v smeri proti Benetkam zjutraj ob 8.30 zaradi posledic dveh nesreč zaprli med San Giorgiom in Latisano ter izvoz pri San Giorgiu. Ponoči in zjutraj sta se na omenjenem odseku pripetili dve nesreči. V prvi so bili udeleženi tovorno vozilo in dva avtomobila, pri čemer se je tovornjak prevrnil na bok. V drugi je prišlo do trčenja tovornih vozil.