V Piranu ta konec tedna priljubljeni Solinarski praznik

V Piranu bo ta konec tedna Solinarski praznik ob prazniku sv. Jurija, s katerim obujajo tradicijo nekdanjih prebivalcev mesta. Več kot 35 društev, zavodov, institucij in posameznikov organizira razne etnološke, kulturne, družabne, izobraževalne, kulinarične in religiozne dogodke. Glavni del programa bo v soboto.

Danes dopoldne je Krajevna skupnost Piran organizirala čistilno akcijo in okraševanje mesto s cvetličnimi venci. Popoldne bodo na Tartinijevem trgu v splošnem prazničnem vzdušju priredili tombolo in tekmovanje v vlečenju vrvi.

Ob cerkvi se bodo začele arhitekturne delavnice, povezane z obnovo piranskega zvonika, ki se bodo nadaljevale tudi v soboto in nedeljo.

V soboto dopoldne bodo na Tartinijevem trgu stojnice s predstavitvijo solinarstva, ki je bilo stoletja glavni vir dohodka Pirančanov. Na trgu bo postavljen labirint iz kavedinov, kot v Piranu rečejo kristalizacijskim gredam za sol.

Ob 10.30 bo tudi uradna otvoritev praznika. Pred in po tem se bodo vrstili dogodki, kot so prihod barke s soljo, nastop folklorne skupine, pa tudi predavanja predstavnikov Pomorskega muzeja Sergej Mašera, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Krajinskega parka Strunjanske soline.

Program s predavanji, predstavami in razstavami se bo nadaljeval popoldne, ko bo na trgu solinarska kulinarična tržnica. Zvečer bo ob Mestni kavarni Piran solinarski ples.

Nedeljski dogodki bodo bolj povezani z verskimi običaji. Po nastopih pihalnega orkestra in pevskih zborov bo s Tartinijevega trga krenila procesija proti cerkvi Sv. Jurija. Tam bo maša, sledilo ji bo druženje v bližnjem Pastoralno kulturnem centru Georgios.

Od tam se bo povorka ob spremljavi pihalnega orkestra opoldne premaknila proti glavnemu pomolu. Ta del obujanja tradicije organizira Solinarska družina (La famea dei salineri), ki deluje v okviru Italijanske skupnosti Giuseppe Tartini Piran. S pomola bo Solinarska družina z barko odplula v soline.

Praznik bodo proslavili tudi v Strunjanskih solinah, kjer bodo v nedeljo ob 11. obiskovalcem omogočili brezplačne vodene oglede.

Dogodke koordinira Avditorij Portorož. Kot je na predstavitveni novinarski konferenci pred tednom dejala predstavnica tega javnega zavoda Barbara Jakomin, je prireditev pomembna tudi v luči zgodovine mesta, v katerem se je prebivalstvo nekajkrat zamenjalo. Kot je pojasnila, želijo doseči, da bi se tudi novi priseljenci spoznali kulturno dediščino Pirana in se z njo poistovetili.