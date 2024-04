Prihodnjo sredo, 24. aprila, bodo od 8. do 16. ure zaprli za promet Ulico Machiavelli, med Ulico Roma in Trgom Duca degli Abruzzi, sporoča Občina Trst. V palači Berlam bo namreč potekala skupščina zavarovalniškega veikana Generali. Izvzeti bodo reševalci in varnostni organi ter tamkajšnji prebivalci.