Avtocesta dveh dežel

Medministrski odbor za gospodarsko načrtovanje CIPESS je dokončno odobril projekt, po katerem bo avtocesto A4 med Benetkami in Trstom za prihodnjih 30 let upravljala družba Autostrade Alto Adriatico spa, ki jo obvladujeta deželni upravi Furlanije - Julijske krajine in Veneta. Nova družba bo prevzela infrastrukturo, ki jo je doslej upravljala družba Autovie Venete. To bo prvi primer avtoceste, ki jo v celoti nadzorujeta deželni upravi.

»Sočasno se deblokirata prehod na novo družbo in ureditev manjkajočih odsekov tretjega avtocestnega pasu, za kar so predvidena dela za milijardo evrov. To je izjemno pomembna novica za mobilnost in gospodarstvo FJK,« je komentiral predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga.

Novico je pozdravila tudi njegova predhodnica, poslanka DS Debora Serracchiani, ki je dodala, da je temelje tega projekta postavila njena deželne vlada, nakar je bilo potrebnega več časa od predvidenega.